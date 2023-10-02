في حب مصر والرئيس.. الفنان محمود جمعة يبهج الآلاف في ساحة أبو الحجاج الأقصرى

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فنان الكف الصعيدي محمود جمعة إبن محافظة الأقصر، مجموعة من الأغاني الوطنية في حب مصر خلال احتفالات الآلاف من أبناء الأقصر بساحة أبو الحجاج الأقصرى.

وخلال الفعاليات قدم محمود جمعة من الأغاني الوطنية التي ابهرت الجمهور، حيث رصد تليفزيون اليوم السابع لحظة الإحتفال وإطلاق الألعاب النارية في ساحة أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، لحظة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهدت ساحة أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، منذ عصر اليوم اليوم، تنظيم وقفات ومسيرات حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

وأعلن الآلاف من الحضور من السيدات والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، عن دعمهم الترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث رفع المئات من أبناء الأقصر، أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.