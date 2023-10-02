اليوم السابع
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فرحة عارمة بميادين سوهاج احتفالا بإعلان الرئيس السيسى ترشحه للرئاسة.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:36 م
فرحة عارمة بميادين سوهاج احتفالا بإعلان الرئيس السيسى ترشحه للرئاسة.. صور الشباب يؤيدون الرئيس السيسى
سوهاج محمود مقبول

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سوهاج تشهد فرحة عارمة وهتافات باسم مصر واسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب إعلانه للترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ارتفعت الأعلام وصور الرئيس بميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين المحافظة، والتي شهدت تجمعات من كل قرى ومراكز المحافظة للمشاركة في هذه الفرحة.

وأعلن الآلاف من الحضور من السيدات والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، عن دعمهم الترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث رفع المئات من أبناء محافظة سوهاج، أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

 وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

وشهد مراكز المحافظة المختلفة تجمعات كبيرة من الأهالى في الميادين من أجل الإحتفال بالإعلان من قبل الرئيس بالترشح كما خرج المئات من المواطنين على الطريق الزراعى حاملين صور الرئيس السيسى للتعبير عن فرحتهم وتأيدهم المطلق للرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الشباب يؤيدون الرئيس السيسى
الشباب يؤيدون الرئيس السيسى

 

أهل سوهاج يؤيدون الرئيس
أهل سوهاج يؤيدون الرئيس

 

سيدات سوهاج بالميادين
سيدات سوهاج بالميادين

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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