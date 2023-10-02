غلق 9 منشآت مخالفة وتحرير 57 محضرا متنوعا بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأية مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وأضاف الشريف أنه تم غلق 9 منشآت وتحرير 57 محضر متنوع و35 إنذار وضبط 1006 حالة إشغال و 156 ألف غرامات فورية خلال الحملات بالأحياء.

وفى هذ الصدد ،شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية إستهدفت عمارات الضباط بمنطقة مصطفى كامل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشآت وتحرير عدد 19 محضر متنوع وإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والتحفظ علي 263 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 105 ألف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش علي المنشآت التجارية شملت شوارع ملك حفني بحري ، سلمان الفارسي ، طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضر متنوع و23 إنذار وغلق منشآة والتحفظ على 234 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 32 ألف جنية.

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية شملت شوارع على عبادى ، حسن أمين سيدي بشر الترام، نفق سيدي بشر وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوع و12 إنذار والتحفظ على عدد 509 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 19 ألف جنيه.