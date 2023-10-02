طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالبحرين وحار في الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة."

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر الى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط و الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزئين الأوسط و الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والثاني عند الساعة 03:30 والجزر الأول عند الساعة 08:26 والثاني عند الساعة 21:11 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 06:02 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ويكون خلال الليل مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة . درجة الحرارة الصغرى: 24 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، الطقس معتدل ويكون حار خلال النهار .

الرياح، شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 39 م درجة الحرارة الصغرى 27 م

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %