ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على مسجل خطر هارب من جناية إطلاق أعيرة نارية، وعثر بحوزته على كميات من مخدر الشابو والحشيش والهيروين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر أكدتها التحريات السرية، بقيام حمدي أ.و.ع. ويبلغ من العمر 35 عاما، عاطل، ومقيم بالكردي، وله معلومات جنائية مخدرات وسرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه في جناية إطلاق أعيرة نارية وحيازة أسلحة نارية، وضبط وإحضار في واقعة سرقة بالإكراه، والإتجار في المواد المخدرة متخذا من قرية الحميدية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والترويج لعملائه.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وخزنتين مذخرتين، وطبنجه 9 مم بالخزينة مذخرة، و3 أسطوانات هروين تزن كيلو، و2 كيلو حشيش وشابو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.