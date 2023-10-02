صور الرئيس السيسى و"كلنا معاك" تزين احتفالات أكتوبر بالدقهلية

شهدت ميادين محافظة الدقهلية، تدفق ومسيرات حاشدة داخل الميادين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للرئاسة.

وسادت حالة من الفرح والسعادة بين آلاف المواطنين المتواجدين داخل الميادين، حيث تنوعت الاحتفالات فى ميادين مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حشود وتجمعات ضخمة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاقها فى شهر ديسمبر من نهاية العام الجارى 2023.

وظهرت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكلمات" بنحبك ياريس، وتحيا مصر"، المنتشرة على عمارات وأبراج مدينة المنصورة بجانب المنصة الرئيسية الموجودة فى شارع الجيش بميدان المحافظة بمدينة المنصورة.

وشهدت محافظة الدقهلية، احتفالات ضخمة، وحشود كبيرة من المواطنين فى مدينة المنصورة، حيث شهد شارع الجيش فى ميدان عام مبنى محافظة الدقهلية، مسيرة تجوب الشوارع بالمزمار والطبل البلدى، للاحتفال بذكرى النصر المجيد وتسعى لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق رغبة المواطنين فى الترشح خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالات المتواجدة فى ميدان عام محافظة الدقهلية، حضور عدد من الفنانين المصريين لمشاركة المواطنين الاحتفالات الضخمة بنصر أكتوبر والمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الإنتخابات القادمة، حيث سيشارك المطرب المصرى الفنان محمد رشاد، والفنانة شيماء المغربى، والفنان محمد شاهين، إضافة لكورال الشرق.