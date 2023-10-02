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صرف 30 % من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات خلال يومين

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:00 م
صرف 30 % من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات خلال يومين صرف السلع التموينية المدعمة
كتب مدحت وهبة

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تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات التموين عن شهر أكتوبر الجارى فى أول يومين من الشهر، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 %.

 

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر  الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


التموين

السلع التموينية المدعمة

سلع التموين

سلع بطاقات التموين

سلع البطاقات



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