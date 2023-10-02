صحة القليوبية تنظم مؤتمر "صحة الطفل" من أجل تحقيق حياة كريمة للأطفال.. الخميس

أعلنت مدير الشؤون الصحية بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تنظيم مؤتمر "صحة الطفل.. التزام جماعي للنهوض بالصحة السكانية"، وذلك بمجمع خدمات المرأة المتكامل أمام نادي بنها الرياضي بمدينة بنها، يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023، في تمام التاسعة صباحاً.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية، في بيان لها، أن المؤتمر يأتي في ظل اتجاهات الدولة لتحقيق حياة كريمة، ولتغطية صحية شاملة لحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، مشيرة إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة متميزة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية المختلفة.

وكشفت، أن المؤتمر سيكون برئاسة الدكتور طاهر عبد العزيز رئيس اللجنة المنظمة، ومقرر المؤتمر الدكتور مصطفى أبو اليزيد.

وفي سياق أخر كثف فريق صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والإدارات التابعة، المرور على المدارس والمعاهد الازهرية والمدن الجامعية ومتابعة الوضع الصحي البيئي بها، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وبتعليمات من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عثمان السحيمي مدير إدارة صحة البيئة.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أنه تم أخذ عينات مياه من كافة المنشآت التعليمية وعددها أكثر من 1900 منشأة تعليمية، والمصادر المغذية لها، للاطمئنان على وصول مياه نقية وآمنة إلى أبنائنا من الطلاب وكذلك متابعة إجراءات غسيل وتطهير خزانات المياه أعلى المنشآت وسحب عينات منها فى أسرع وقت مع التأكد من النظافة العامة للمنشآت والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع التأكد من سلامة ونظافة دورات المياه.