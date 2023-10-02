اليوم السابع
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شماريخ وألعاب نارية ببنى سويف احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للرئاسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:21 م
شماريخ وألعاب نارية ببنى سويف احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للرئاسة شماريخ وألعاب نارية ببنى سويف احتفالا بإعلان الرئيس
بنى سويف هانى فتحى

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شهد ميدان الزراعيين "الشهيد محمد هارون" بمحافظة بنى سويف احتفالات كبيرة، لحظة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسة المقبلة، كما انطلقت الألعاب النارية فى سماء المحافظة.

وأحيا الفنانان هيثم شاكر ومصطفى حجاج، احتفالية بانتصارات أكتوبر بميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف، وسط مطالبات بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط دعم كبير وحشود للرئيس لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

 

احتشد الآلاف من أهالى محافظة بنى سويف فى ميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف، للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

 

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.

 

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.

 

 
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شماريخ وألعاب نارية ببنى سويف احتفالا بإعلان الرئيس

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شماريخ وألعاب نارية ببنى سويف احتفالا بإعلان الرئيس
 
 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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