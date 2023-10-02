شركات توزيع الكهرباء تتنافس لاسترداد حق الدولة من سرقات التيار الكهربائى

كتبت رحمة رمضان

تضع الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى على رأس أولويتها القضاء على سرقات التيار الكهربائى من خلال حملات لتحرير محاضر سرقات التيار بواسطة شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال خطة عمل تعتمد على العديد من المحاور أهمها التوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقى التيار بالإضافة إلى متابعة سداد قيمة الممارسات بشكل شهرى .

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبق مبدأ التنافس بين شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لتحقيق أعلى معايير النظام وتقديم أفضل خدمة للمواطن فى شتى المجالات بشكل عام وفى القضاء على سرقات التيار الكهربائى للحفاظ على حق الدولة بشكل خاص.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعد تقرير شهرياً عن ترتيب شركات توزيع الكهرباء الـ9 من حيث الأكثر استرداد لاموال الدولة من محاضر سرقات التيار الكهربائى، موضحاً أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تصدرت شركات التوزيع خلال شهر أغسطس الماضى بعد تحصيلها 51 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار.

و أشار المصدر أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء جائت فى المركز التاسع بعد تحصيلها 9 مليون جنيه فقط خلال شهر أغسطس، مشيراً إلى أن القضاء على سرقات التيار لخفض نسبة الفقد بالشبكة والحفاظ على حق الدولة من أهم معايير الشركة القابضة لتقييم رؤساء شركات التوزيع.

وتابع المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 680 الف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 700 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.

و قال المصدر أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقى التيار وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.

و أشار المصدر إلى أن من بين أسباب زيادة عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى هو رفع قيمة الممارسة على سارقى التيار الكهربائى للضعف بالنسبة للقطاع المنزلى و3 أضعاف للقطاع التجارى لتشجيع المواطنين على تركيب العداد الكودى مسبوق الدفع لضمان دقة المحاسبة وسداد قيمة اﻻستهلاك الفعلى فقط.

ويرى المصدر أن من أهم مميزات تركيب العدادات الكودية هو الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من دخول أحمال مفاجأة قد تودى إلى انقطاعات مستمرة علاوة على أن المواطن يضمن محاسبته على استهلاك فعلى وليس بناء على متوسط الاستهلاك.

أشار المصدر إلى أن سرقات التيار الكهربائى تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى والتى تكثر خلال زيادة معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن المناطق العشوائية والمخالفة التى يكثر فيها سرقات التيار الكهربائى هى الأكثر تعرضا لانقطاع التيار الكهربائى نتيجة لزيادة الاحمال الغير منظمة على مهمات الكهرباء مما يؤدى إلى تعطيلها وبالتالى انقطاع التيار الكهربائى.