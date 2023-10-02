اليوم السابع
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شاهد.. مواطن من ذوى الهمم بالمنوفية: الرئيس الوحيد القادر على استكمال مسيرة التقدم

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:17 م
شاهد.. مواطن من ذوى الهمم بالمنوفية: الرئيس الوحيد القادر على استكمال مسيرة التقدم محمود علام
المنوفية - محمود شاكر

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أكد محمود علام، أحد المواطنين بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن سعادته الغامرة بمشاركته اليوم فى احتفالات نصر أكتوبر فى الذكرى الخمسين للانتصارات والتى تتزامن مع انتخابات الرئاسة. 
 
وأكد علام أن حصل على بطولة إفريقيا فى كورة البوتشا ومؤهل لأوليمبيات باريس، مؤكدا أن الرئيس بدأ التنمية والتطوير ولابد أن يستكمل الدولة الحديثة بما حقق من إنجازات. 
 
وأضاف علام أن الرئيس حقق الكثير. والمثير من الإنجازات التى تؤكد على ضرورة أن الرئيس ضحى بالكثير والكثير، نعبرا بعبارة " الرئيس شال ةايدة على كفه واحنا وراه " . 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

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ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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