اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:48 م
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شاهد.. ألعاب نارية فى ساحة أبو الحجاج بالأقصر احتفالا بترشح السيسي للانتخابات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:40 م
شاهد.. ألعاب نارية فى ساحة أبو الحجاج بالأقصر احتفالا بترشح السيسي للانتخابات ألعاب نارية فى ساحة أبو الحجاج بالأقصر احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات
الأقصر - أحمد مرعى

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رصد تليفزيون "اليوم السابع" لحظة انطلاق الاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية في ساحة أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 
وشهدت ساحة أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، منذ عصر اليوم، تنظيم وقفات ومسيرات حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.
 
وأعلن الآلاف من الحضور من السيدات والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، عن دعمهم الترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث رفع المئات من أبناء الأقصر، أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.
 
وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة. 
 
الالعاب النارية (1)
الالعاب النارية 

الالعاب النارية (2)
الالعاب النارية 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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