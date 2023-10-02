سياح يرفعون علم مصر وصور السيسي فى احتفالات نصر أكتوبر بالغردقة.. صور

وكانت احتفالات نصر أكتوبر بدأت بمنطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، بمشاركة الآلاف من المواطنين من شتى مدن محافظة البحر الأحمر، وسط أغانى وطنية وصور الرئيس السيسى حيث طالب المشاركين لاستكمال مسيرة البناء وطالبوه بالترشيح وأعلنوا تأييده.

ووصلت الوفود المشاركة من المدن المختلفة بالبحر الأحمر، حاملين صور الرئيس وأعلام مصر، حيث أكد محمد منصور من مدينة القصير تأييده الكامل ومساندته للرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئيس لاستكمال مسيرة البناء التي بدأ فيها منذ توليه قيادة البلاد.

وأضاف الشاب محمد منصور أن كذلك هناك مشروعات قومية لا ينكرها إلا جاحد مثل شبكة الطرق الضخمة، وكذلك محطات الكهرباء التى بلا شك أنقذت مصر، وكذلك مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات التى استشعر المواطن المصرى من خلالها بأهمية الدولة به.