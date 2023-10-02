اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

سياح يرفعون علم مصر وصور السيسي فى احتفالات نصر أكتوبر بالغردقة.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:41 م
سياح يرفعون علم مصر وصور السيسي فى احتفالات نصر أكتوبر بالغردقة.. صور سياح يرفعون الأعلام المصرية فى احتفالات أكتوبر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت احتفالات انتصارات أكتوبر، بمنطقة الممشى السياحى في مدينة الغردقة اليوم، تواجد عدد كبير من السياح، والذين تفاعلوا مع الأغاني الوطنية، وكذلك مع المواطنين المصريين خلال الاحتفالات فى الممشى السياحى.

ورفع السياح صورًا للرئيس السيسى ولافتات مصرية مكتوبة بالإنجليزية، وكذلك لافتات تأييد للرئيس بصحبة المصريين والمواطنين والذين تفاعلوا معهم أثناء الاحتفالات. 
 
وكانت احتفالات نصر أكتوبر بدأت بمنطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، بمشاركة الآلاف من المواطنين من شتى مدن محافظة البحر الأحمر، وسط أغانى وطنية وصور الرئيس السيسى حيث طالب المشاركين لاستكمال مسيرة البناء وطالبوه بالترشيح وأعلنوا تأييده.
 
ووصلت الوفود المشاركة من المدن المختلفة بالبحر الأحمر، حاملين صور الرئيس وأعلام مصر، حيث أكد محمد منصور من مدينة القصير تأييده الكامل ومساندته للرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئيس لاستكمال مسيرة البناء التي بدأ فيها منذ توليه قيادة البلاد.
 
وأضاف الشاب محمد منصور أن كذلك هناك مشروعات قومية لا ينكرها إلا جاحد مثل شبكة الطرق الضخمة، وكذلك محطات الكهرباء التى بلا شك أنقذت مصر، وكذلك مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات التى استشعر المواطن المصرى من خلالها بأهمية الدولة به.
 
سياح يرفعون الأعلام المصرية فى احتفالات أكتوبر (1)
سياح يرفعون أعلام مصر فى احتفالات أكتوبر

سياح يرفعون الأعلام المصرية فى احتفالات أكتوبر (2)
سياح يرفعون الأعلام المصرية

سياح يرفعون الأعلام المصرية فى احتفالات أكتوبر (3)
مشاركة السياح فى احتفالات أكتوبر

سياح يرفعون الأعلام المصرية فى احتفالات أكتوبر (4)
سياح يرفعون الأعلام المصرية فى احتفالات أكتوبر

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس

حرب أكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة