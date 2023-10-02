سرقة الكهرباء مش بس خسائر مالية.. سبب رئيسى فى انقطاعات التيار

كتبت ـ رحمة رمضان

يعتقد الكثيرون أن سرقة التيار الكهربائي تؤثر على الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فقط، ولكن الحقيقة أن المواطن هو المتضرر الأول من سرقات التيار، لذلك يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الأضرار التي تتسبب فيها سرقات التيار الكهربائي بخلاف الخسائر المالية ضخمة التى تتكبدها الدولة و تتجاوز ال2 مليار جنيه سنويا.



وفيما يلي الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:

1- تتكبد الدولة خسائر مالية عن كل 1 ميجا وات تصل إلى 230 مليون جنيه.

2-زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي وبالتالى انخفاض جودة الخدمة.

3- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي بالمناطق التى يكثر فيها سرقات التيار.

4- تذبذب في الجهد الكهربائي ومن الممكن أن يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

5- التأثير علي أسعار بيع الكهرباء.

6-عدم قدرة الدولة على الاستمرار في تطوير الشبكة القومية بسبب السرقات وبالتالى تراجع مستوى الخدمة.



ـ العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه .