اليوم السابع
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زغاريد وشماريخ بأسيوط عقب إعلان الرئيس السيسي الترشح فى الانتخابات.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:08 م
زغاريد وشماريخ بأسيوط عقب إعلان الرئيس السيسي الترشح فى الانتخابات.. صور زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه
أسيوط -هيثم البدرى

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أطلق المئات من المحتشدين بشوارع مدينة محافظة أسيوط  الشماريخ ، والزغاريد ابتهاجا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية، ووسط هتافات كمل يا سيسي، ومعاك ياسيسي رافعين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وكان الآلاف من محافظة أسيوط  قد نظموا وقفة حاشدة بميدان الحرب والسلام ، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.

ورفع الآلاف من أبناء المخافظة أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر"، وكمل ياسيسي وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية ، بالإضافة لحفل كبير يحييه الشيخ محمود ياسين التهامي   

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، وأعاد لمصر مكانتها الطبيعية بين الدول بعد أن كان يراد لها التخلي عن دورها الحقيقي والقضاء علي مقدراتها من خلال الثورات التخريبية والإرهاب .

وأوضح المشاركون ،أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وخاصة في محافظات الصعيد التي من بينها محافظة أسيوط وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة ، وهذه المشروعات بدا المواطنون يجنون ثمار هذه المشروعات ، وهذه التنمية.

زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (1)
زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (1)

 

زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (2)
زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (2)

 

زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (3)
زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (3)

 

زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (4)
زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (4)

 

زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (5)
زغاريد وشماريخ أثناء إعلان الرئيس السيسى ترشحه (5)

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

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ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

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مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

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