زغاريد وشماريخ بأسيوط عقب إعلان الرئيس السيسي الترشح فى الانتخابات.. صور

وكان الآلاف من محافظة أسيوط قد نظموا وقفة حاشدة بميدان الحرب والسلام ، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.

ورفع الآلاف من أبناء المخافظة أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر"، وكمل ياسيسي وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية ، بالإضافة لحفل كبير يحييه الشيخ محمود ياسين التهامي

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، وأعاد لمصر مكانتها الطبيعية بين الدول بعد أن كان يراد لها التخلي عن دورها الحقيقي والقضاء علي مقدراتها من خلال الثورات التخريبية والإرهاب .

وأوضح المشاركون ،أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وخاصة في محافظات الصعيد التي من بينها محافظة أسيوط وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة ، وهذه المشروعات بدا المواطنون يجنون ثمار هذه المشروعات ، وهذه التنمية.