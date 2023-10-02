اليوم السابع
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رضا البحراوى يصل احتفالية ميدان الجلاء بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه للرئاسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:54 م
رضا البحراوى يصل احتفالية ميدان الجلاء بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه للرئاسة رضا البحراوى
كتب محمد صبحى تصوير ركيم عبد العزيز

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وصل قبل قليل الفنان رضا البحراوى إلى ميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى تقديم باقة أغانى تزامنًا مع إعلان الرييس مع إعلان الرئيس إعلان الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

واستقبل المشاركون إعلان الرئيس الترشح برفع الاعلام وباطلاق الزغاريد وترديد هتافات تحيا مصر.

وأطلق المشاركات فى الاحتفالية الزغاريد ترحيبًا بإعلان الرئيس الترشح فى الانتخابات الرئاسية، ورفعوا العلم المصرى.

وردد المشاركون هتافات تحيا مصر وبنحبك ياسيسى وكمل ياريس.

ويشارك فى الفعالية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.

 

احتفالية ميدان الجلاء (1)
احتفالية ميدان الجلاء (1)

 

احتفالية ميدان الجلاء (2)
احتفالية ميدان الجلاء (2)

 

احتفالية ميدان الجلاء (3)
احتفالية ميدان الجلاء (3)

 

احتفالية ميدان الجلاء (4)
احتفالية ميدان الجلاء (4)

 

احتفالية ميدان الجلاء (5)
احتفالية ميدان الجلاء (5)

 

احتفالية ميدان الجلاء (6)
احتفالية ميدان الجلاء (6)

 

احتفالية ميدان الجلاء (7)
احتفالية ميدان الجلاء (7)

 

احتفالية ميدان الجلاء (8)
احتفالية ميدان الجلاء (8)

 

احتفالية ميدان الجلاء (9)
احتفالية ميدان الجلاء (9)

 

احتفالية ميدان الجلاء (10)
احتفالية ميدان الجلاء (10)

 

احتفالية ميدان الجلاء (11)
احتفالية ميدان الجلاء (11)

 

احتفالية ميدان الجلاء (12)
احتفالية ميدان الجلاء (12)

 

احتفالية ميدان الجلاء (13)
احتفالية ميدان الجلاء (13)

 

احتفالية ميدان الجلاء (14)
احتفالية ميدان الجلاء (14)

 

احتفالية ميدان الجلاء (15)
احتفالية ميدان الجلاء (15)

 

احتفالية ميدان الجلاء (16)
احتفالية ميدان الجلاء (16)

 

احتفالية ميدان الجلاء (17)
احتفالية ميدان الجلاء (17)

 

احتفالية ميدان الجلاء (18)
احتفالية ميدان الجلاء (18)

 

احتفالية ميدان الجلاء (19)
احتفالية ميدان الجلاء (19)

 

احتفالية ميدان الجلاء (20)
احتفالية ميدان الجلاء (20)

 

احتفالية ميدان الجلاء (21)
احتفالية ميدان الجلاء (21)

 

احتفالية ميدان الجلاء (22)
احتفالية ميدان الجلاء (22)

 

احتفالية ميدان الجلاء (23)
احتفالية ميدان الجلاء (23)

 


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