وقال السوداني- في تصريح، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إن "المواطن العراقي تحمل كثيرًا، وشعبنا قدم الكثير، وأطلب منه أن يثق بإخوانه المتصدين في هذه الحكومة، فلديهم رؤية وبرنامج ومنهاج لخدمة الشعب".

وأضاف أن "هناك فرصة حقيقية للنجاح، ونحن مقبلون على واقع جديد وعراق جديد"، مشيرا إلى أن العراق "من البلدان الفتية التي فيها نسبة الشباب أكثر من 60 بالمئة من السكّان، واستضفنا ممثلين عن الشباب وحضروا إلى مجلس الوزراء وتحدثوا عن أفكارهم والمشروع الذي قدموه، وصوَّتنا على الأفكار الخاصة بالشباب وصارت أولوية لجميع الوزارات والجهات القطاعية"، مبينا "أن النهوض بواقع الشباب لا يقع على عاتق وزارة واحدة فقط، وانما تتحمل مسؤوليته وزارات عدّة".

وأوضح رئيس الوزراء "أن تطوير الأندية يحتاج إلى قوانين، من بينها قانون الإصلاح الرياضي والقانون الرياضي الموحد وقانون الاستثمار الرياضي، وهذه كلها قوانين مهمة تنتظرها الأندية والشباب، وستنظم وتغير من فلسفة الرياضة بالعراق، وقد بدأنا بمبادرات بعض الاتحادات خصوصًا اتحاد كرة القدم في مسألة الأندية الاحترافية ودوري المحترفين وماذا نقدم لهم من دعم مباشر وغير مباشر".

