رئيس نيجيريا يعد بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في عيد الاستقلال الـ63

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تعهد رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، بالعمل على تعزيز الديمقراطية في بلاده، قائلا إن تعددية الثقافات والأعراق التي حبا الله بها شعب نيجيريا، يجب أن تكون عامل بناء مشتركا من أجل المستقبل.

وجدد رئيس نيجيريا - في كلمة موجهة إلى الشعب؛ بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني - تعهده للشعب بحسن إدارة البلاد واستثمارها، بما يحقق الرفاهية والتنمية المستدامة للنيجيريين.

وقال تينوبو - في خطاب متلفز بث بمناسبة يوم استقلال نيجيريا - إن توليه رئاسة البلاد في انتخابات، يوليو الماضي، كان تكريسًا للمسار الديمقراطي القائم على التعدد الحزبي وتداول السلطة.

كما تعهد رئيس نيجيريا بأن تظل بلاده حاضنة للسلام والتصالح والاستقرار في غرب إفريقيا من خلال عمل غرب إفريقي مشترك يحقق حلم الشعوب في الغد الأفضل، وتعهد بالعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني ومحاربة التضخم وتحسين مستويات الأجور ودعم حركة التصنيع والزراعة وإنتاجية المنتجين.

وعلى صعيد تحسين الأوضاع الاجتماعية.. تعهد رئيس نيجيريا بأن تدعم حكومته 15 مليون أسرة فقيرة أو معدمة الدخل خلال ولايته الرئاسية الحالية، من خلال تقديم الدعم المالي المناسب لهم بدءًا من الشهر الجاري.

وفى وقت سابق استدعى رئيس نيجيريا سفراء بلاده في جميع أنحاء العالم بأثر فورى، بحسب صحيفة "نيو تليجراف"، وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي إن "الرئيس عازم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي، من الآن فصاعدا، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات الأجنبية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوّار المحتملين على حد سواء".

وقال مكتب تينوبو في بيان إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف معفون من “الاستدعاء الكامل” بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر.