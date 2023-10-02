رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار.. صور

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ل لكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

و تحدث رئيس الأساقفة في بداية عظته عن التوازن بين الحياة العملية والروحية مثلما فعل مريم ومرثا بالكتاب المقدس حيث كانت مارثا مهتمة بالأشياء العملية بينما مريم كانت مهتمة أن تكون بجانب السيد المسيح لتتعلم منه.

وأضاف رئيس الأساقفة: نحن نحكم على مريم لأنها لم تهتم بأمور البيت لكنها قدمت نفسها للمسيح وغسلت رجليه بطيب غالي الثمن، فهي أرادت أن تكون قريبة للمسيح.

واستكمل رئيس الأساقفة: المسيح هو محور الحياة، إذ يعطينا سلام داخلى يملأ حياتنا وحينها ندرك إننا لا نقدر على كل شئ بطاقتنا وإنما بيد الله، موضحًا: إذا كنا نحمل أعباء الحياة على أكتافنا وجب علينا أيضًا الاتكال على الله لأنه يسندنا ويرعانا فى الطريق.

واختتم رئيس الأساقفة عظته قائلًا: نحتاج أن نستمع و نفتح قلوبنا وعيوننا لرسائل المسيح، من أجل ان يملائنا المسيح بروحه و يقودنا.