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خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروقة بخلية الإسماعيلية.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

 

 

 


خليه الاسماعيليه

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى



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