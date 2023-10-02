حكاية وطن.. صرف دعم نقدى لـ1.1 مليون شخص من ذوى الإعاقة بـ5 مليارات جنيه

كتب ـ مدحت وهبة

تصدر ملف الأشخاص ذوى الإعاقة على مدار الـ 9 سنوات الماضية اهتمامات القيادة السياسية، ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من برامج الحماية الاجتماعية وصرف دعم نقدى لهم، بجانب أيضا إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة ويتم صرف دعم نقدى لـ 1.1 مليون شخص من ذوى الإعاقة بقيمة 5 مليارات جنيه.

كما قامت الدولة بتوفير مكاتب التأهيل في المحافظات ووصل عددها الى 223 مكتبا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية 2021، كما تم الإعلان عن تأسيس صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة، وهو أول صندوق استثماري خيري يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، بالإضافة إلى دمج ذوى الهمم في جميع المراحل التعليمية وقبولهم بالجامعات الحكومية المصرية وتوفير دعم مالي لهم.