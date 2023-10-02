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"حكاية وطن".. خدمات وبرامج حماية اجتماعية لرعاية كبار السن

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:15 ص
"حكاية وطن".. خدمات وبرامج حماية اجتماعية لرعاية كبار السن رعاية كبار السن - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حرصت الحكومة على توفير أوجه الرعاية الكاملة لكبار السن ووافقت الدولة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين، كما تم إطلاق خدمة رفيق المسن بهدف تقديم الرعاية الشاملة بشكل يومي للمسنين وخصصت مبلغ 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية "دور الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بالإضافة إلى دور رعاية المسنين" ورفع كفاءة العاملين بها.
 
وتنفذ وزارة التضامن مشروع رفيق المسن لتنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن، وكل ما يتعلق بها وتقنينها لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن، ومساعدته فى أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية ،ويستفيد من خدمة رفيق المسن المسنين، الأشخاص المتقاعدين عن العمل والذين لا يقل عمرهم عن 55 عاماً إذا ما استدعت ظروفهم الصحية والاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى توفير فرصة عمل للشباب الراغبين في العمل بوظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة.
 

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