اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:23 ص
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حكاية وطن.. ارتقاع عدد المعاهد الأزهرية إلى 11 ألفا و600 معهد

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:00 ص
حكاية وطن.. ارتقاع عدد المعاهد الأزهرية إلى 11 ألفا و600 معهد المعاهد الأزهرية
كتب ـ لؤى على

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كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" قيام الدولة بالعديد من الإنجازات خلال الـــ9 سنوات الماضية، وانطلاقًا من دور الأزهر الشريف كمؤسسة تعليمية ودعوية لها مهمة جليلة؛ وهي الحفاظ على الشريعة الإسلامية واللغة العربية ولكي يؤدي الأزهر هذه الرسالة على أكمل وجه؛ فقد اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تعزيز إتاحة التعليم الأزهري بما يتواكب مع متطلبات العصر ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسالة الأزهر الوسطية في أكمل صورها.
 
وأكد التقرير، أن عام 2013-2014 بلغ عدد المعاهد الأزهرية 9.7 ألف معهد، بينما وصل عدد المعاهد الأزهرية العام الحالى 2023-2024 الي 11.6 ألف معهد .
 
 
 

حكاية وطن

المعاهد الأزهرية

الازهر الشريف

الرؤية والانجاز



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