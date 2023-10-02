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حكاية وطن.. إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم العمالة غير المنتظمة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:00 ص
حكاية وطن.. إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم العمالة غير المنتظمة صيادين - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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نفذت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية العديد من المبادرات، منها  مبادرة "بر أمان" لدعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف توفير إعانات وأدوات إنتاج لإجمالي 42 ألفا من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، كذلك  صرف 5.9 مليون جنيه كتعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم خلال فترة توقف الصيد .
 
كما تم إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية بتكلفة 2.2 مليون جنيه  كذلك تنفيذ مبادرة "تتلف في حرير" التي تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد، وبرنامج "طفرة" التي استهدف التدريب المهني والفني للشباب من الجنسين، ومبادرة "طريقك أمان" التي قامت بتقديم الحماية لإجمالي 21 ألف من عمال الدليفري.
 
وتستهدف مبادرة "بر أمان" لدعم صغار الصيادين  تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن الصيادين ومد نظام الحماية الاجتماعية لهم لضمهم ضمن مظلة التأمين الاجتماعي لهذه الفئة التي كانت مهمشة لعقود طويلة دون إجراءات حماية لهم، وتشمل المبادرة، 5 مبادرات فرعية وهي "إحلال وتجديد مراكب صيد ، سداد مديونية التأمينات الاجتماعية عن بعض المستفيدين المتعثرين حيث تقوم الوزارة بتسديد نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد ، توفير سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج ، توفير خلايا شمسية حيث يتم التنفيذ ببحيرة السد العالي وجار التخطيط لها ، إنشاء مزارع سمكية مصغرة لتوفير الدخل للصيادين خلال فترات التعطيل وجار دراسة المقترح ".

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