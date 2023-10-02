حشود بالآلاف تجوب القاهرة والجيزة للاحتفال بنصر أكتوبر ودعم ترشح السيسي

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شهدت محافظتا القاهرة والجيزة مسيرات حاشدة انطلقت من شوارع المحافظتين؛ للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل المواطنون خلال هذه المسيرات التى شارك فيها عدد من الاحزاب السياسية صور الرئيس السيسى، وأعلام مصر كما رددوا هتافات لدعم القيادة السياسية.

وأكد المواطنون دعمهم للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق مزيد من النجاحات التى طالبت ربوع مصر المحروسة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم حزب حماة الوطن إيمان الحزب بدعوة الرئيس للترشح لولاية جديدة لاستكمال مشوار البناء الذى بدأه من أجل جمهورية جديدة مستقرة.

وأوضح العطيفى أن جميع قيادات الحزب وكوادره وأعضاءه متواجدون اليوم بمختلف ميادين الجمهورية احتشادا واصطفافا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس قدم كل ما لديه لبناء دولة مصرية حديثة متقدمة، وهو ما قدمه بالأرقام خلال مؤتمر حكاية وطن، ومن ثم فنحن نؤمن إيمانًا تامًا بدعوتنا التى أطلقنا شعارها "وكلتك كمل مسيرتك".