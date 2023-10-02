اليوم السابع
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حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة مخدر الاستروكس وسلاح أبيض فى السلام

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:17 م
حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة مخدر الاستروكس وسلاح أبيض فى السلام كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة السلام حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدر الاستروكس وسلاح أبيض.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص- لـ 3 منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الكيتامين - عدد من الأقراص المخدرة – مشغولات ذهبية - مسدس صوت  - 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة – 2 مكواة تغليف أكياس – مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.


سلاح ابيض

مخدرات

اخبار الحوادث

السلام



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