حبس شخصين والتصريح بدفن 2 آخرين في واقعة التنقيب عن الآثار بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة ، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

فيما ناظرت النيابة العامة جثتى ضحايا التنقيب عن الأثار وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى واعداد تقرير بالوفاة .

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة ووفاة إثنين آخرين أثناء عملية التنقيب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب ، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إستخراج الجثتين.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.