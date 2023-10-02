جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى.. بالأرقام (إنفوجراف)

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة على مدار التسع سنوات الماضية، لدعم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى وزيادة الإنفاق عليه باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وإدراكًا لأهميته فى صناعة أجيال وقيادات المستقبل وضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030 والتى ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالى وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومى.



جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى

وفيما يلى عدد من الأرقام توضح جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى:

52.5 مليار جنيه زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة تعادل 112% خلال السنوات الخمس الماضية.

179.5 مليار جنيه إجمالى تكلفة 902 مشروع فى قطاع التعلم العالى والبحث العلمى خلال 9 سنوات.

34.4 مليار جنيه إجمالى الإنفاق الحكومى على التعليم العالى والجامعى بدون جامعة الأزهر خلال عام 2021/2022.

96 جامعة إجمالى عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014.

1028 كلية ومعهدًا إجمالى عدد الكليات والمعاهد بالتعليم العالى عام 2023 (غير شامل جامعة الأزهر).