اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى.. بالأرقام (إنفوجراف)

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:16 م
جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى.. بالأرقام (إنفوجراف) جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة على مدار التسع سنوات الماضية، لدعم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى وزيادة الإنفاق عليه باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
 
وإدراكًا لأهميته فى صناعة أجيال وقيادات المستقبل وضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030 والتى ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالى وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومى.
 
 
جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى
جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى
 
وفيما يلى عدد من الأرقام توضح جهود الدولة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى:
 
52.5 مليار جنيه  زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى  بزيادة تعادل 112% خلال السنوات الخمس الماضية.
 
179.5 مليار جنيه إجمالى تكلفة 902 مشروع  فى قطاع التعلم العالى والبحث العلمى  خلال 9 سنوات.
 
34.4 مليار جنيه إجمالى الإنفاق الحكومى  على التعليم العالى والجامعى بدون جامعة الأزهر  خلال عام 2021/2022.
 
96 جامعة إجمالى عدد الجامعات عام 2023  مقابل 50 جامعة عام 2014.
 
1028 كلية ومعهدًا  إجمالى عدد الكليات والمعاهد  بالتعليم العالى عام 2023 (غير شامل جامعة الأزهر).

التعليم العالى والبحث العلمى

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكاية_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة