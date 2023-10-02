جارديان: شركات بريطانيا تتكلف 330 مليون استرلينى رسوما بسبب بريكست فى 2024

كتبت ـ رباب فتحى

اعترفت الحكومة البريطانية بأنها ستكلف الشركات 330 مليون جنيه استرليني سنويًا كرسوم إضافية عند تطبيق ضوابط حدودية جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست- على المنتجات الحيوانية والنباتية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكدت لوسي نيفيل رولف، وزيرة الدولة في مكتب مجلس الوزراء، التكلفة السنوية المقدرة، مضيفة أن المملكة المتحدة تحتاج إلى ضوابط حدودية أكثر صرامة "لحماية سمعتنا الدولية" في رسالة إلى النائبة العمالية ستيلا كريسي، رئيسة الحركة العمالية من أجل أوروبا.

قالت البارونة نيفيل رولف، في ردها على كريسي: "سيعتمد الأمر إلى حد كبير على كيفية تكييف الشركات لنماذج أعمالها وسلاسل التوريد الخاصة بها لدمج نظام الضوابط الجديد".

وأضافت "نحن نقدر هذه التكاليف الجديدة للنموذج بمبلغ 330 مليون جنيه استرليني [سنويًا] بشكل عام، عبر جميع واردات الاتحاد الأوروبي. لم تكن لدينا ضوابط أمنية بيولوجية كاملة على حدودنا منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي."

وحذرت شركات الأغذية والخدمات اللوجستية مرارا وتكرارا من أن استراتيجية الحدود في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تخاطر بدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، والتي ارتفعت بالفعل بسبب التضخم المتفشي.

وفي أغسطس، أجلت الحكومة للمرة الخامسة تطبيق فحوصات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية التي تصل إلى بريطانيا، مما يعني أنها لن تبدأ حتى نهاية يناير 2024.

وقالت الحكومة، إن التأخير في التنفيذ – من أواخر أكتوبر – جاء بعد محادثات مع الصناعة التي قالت إن الشركات بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد.

وتم تفسير هذه الخطوة أيضًا على أنها استجابة للمخاوف من أن بدء عمليات التفتيش سيؤدي إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية خلال أزمة تكلفة المعيشة، على الرغم من أن الحكومة قالت إن تأثير استراتيجية الحدود الجديدة على التضخم الرئيسي سيصل إلى "أقل من 0.2" % على مدار ثلاث سنوات».

وقالت نيفيل رولف في الرسالة، إن الفحوصات مطلوبة لأنه منذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، أصبح "التدخل لمكافحة التهديدات التي تهدد صحة الحيوان والنبات والإنسان أكثر صعوبة".

وقالت إن تنفيذ ضوابط حدودية جديدة أمر ضروري للحماية من الانتقال الدولي لأمراض مثل السالمونيلا وحمى الخنازير الأفريقية السائدة في أجزاء من الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "سيكون من الخطر التقليل من التكاليف الباهظة على الأرواح وسبل العيش التي يمكن أن يسببها تفشي هذه الأمراض للمملكة المتحدة. وسوف يساعدنا على تقليل المخاطر والتأثير المحتمل للتهديدات الأمنية والأمن البيولوجي الكبيرة."