اليوم السابع
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جارديان: إضرابات قطاع الصحة فى إنجلترا أدت لإلغاء مليوني موعد وعملية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:48 ص
جارديان: إضرابات قطاع الصحة فى إنجلترا أدت لإلغاء مليوني موعد وعملية إضراب الأطباء فى بريطانيا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رؤساء المستشفيات فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية  يعتقدون أن إضرابات القطاع أدت إلى إلغاء ما يصل إلى مليوني موعد طبى وعملية للمرضى الخارجيين، وهو ضعف العدد الإجمالى الرسمي المعلن عنه.

وقال اتحاد الخدمات الصحية الوطنية إن العدد الحقيقي لجلسات الرعاية التي لا تستطيع المستشفيات تقديمها بسبب إضراب الموظفين أعلى بكثير من رقم المليون الذي حددته هيئة الخدمات الصحية الوطنية لأن العديد من المستشفيات الآن لا تحجز أي مرضى في أيام الإضراب، لتوفير الاضطرار إلى إعادة جدولة مواعيدهم.

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تستعد لإضراب متزامن غير مسبوق لمدة ثلاثة أيام من قبل الاستشاريين والأطباء المبتدئين في المرحلة الأخيرة من حملاتهم للإضراب الصناعي للفوز بزيادات في الأجور أعلى بكثير مما قدمه لهم الوزراء.

وسيكون الإجراء الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع أكثر تعطيلًا لخدمات الصحة الوطنية من المعتاد لأن أخصائيي الأشعة يضربون أيضًا في أحد الأيام الثلاثة – الثلاثاء – حيث يتوقف الأطباء والاستشاريون عن عملهم. من المتوقع أن يعني فقدان مصوري الأشعة في ذلك اليوم أن مرضى السرطان على وجه الخصوص لا يمكنهم إجراء عمليات الفحص التي يحتاجون إليها مثل التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة السينية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا الأسبوع الماضي إن توقف الممرضين والأطباء وغيرهم من الموظفين بسبب الأجور بداية من ديسمبر الماضي أدى إلى تأجيل أكثر من مليون موعد حتى الآن.

لكن ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد الخدمات الصحية الوطنية، الذي يمثل صناديق المستشفيات، قال لصحيفة "الجارديان"، إن الإجمالي الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

 

 

 


إضرابات بريطانيا

بريطانيا

هيئة الخدمات الصحية الوطنية

المملكة المتحدة

حزب المحافظين

حزب العمال



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