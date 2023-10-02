اليوم السابع
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توافد مكثف للمواطنين على مقرات الشهر العقارى لإجراء توكيلات للرئيس السيسي

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:25 م
توافد مكثف للمواطنين على مقرات الشهر العقارى لإجراء توكيلات للرئيس السيسي تجمع المواطنين أمام مصلحة الشهر العقارى
(أ ش أ)

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يواصل المواطنون لليوم الثامن على التوالي توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسى وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
 
وتعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية) شرطًا أساسيًا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية، وشهدت مكاتب توثيق (بدر، ومدينتي، والنزهة، والزاوية الحمراء، ومصر الجديدة، وبولاق أبو العلا، وحلمية زيتون، وقصر النيل، والبساتين، ومدينة نصر، والرحاب والمقطم "الأسمرات"، والسيدة زينب، و15 مايو،، والبساتين، وحلوان، والأزبكية، وحدائق القبة) توافدًا مكثفًا بين صفوف المواطنين.
ومن جانبهم.. أشاد المواطنون بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات، وتوافر مظلات خارج المقار لحمايتهم من أشعة الشمس، وكذلك مقاعد لكبار السن.
 
وامتدت حشود المواطنين أمام مكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري بالعاصمة لعشرات الأمتار، في أجواء احتفالية، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، وحاملين صوره مطبوعًا على خلفيتها وأسفلها العلم الوطني.
 
وتنوعت طوابير المواطنين الممتدة أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء، والرجال وكبار السن، حيث حرص الجميع على إجراء التوكيلات، مشاركة منهم في العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة قد أعلنت - في مؤتمر صحفي يوم /الاثنين/ الماضي - الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها أول ديسمبر القادم للمصريين بالخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل.

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