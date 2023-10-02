تواصل الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء لليوم الثانى

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت بمختلف مناطق شمال سيناء اليوم، الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانية .

أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الجرعة الثانية أمس الأحد، في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 10 سنوات وتستمر لمدة 4 أيام، وأن المستهدف 106760 طفلا، وتقوم بالتطعيم 475 فرقة تجوب أنحاء المحافظة وتم توفير التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات .

أضاف أنه تم تطعيم الأطفال بالمدارس في الساعات الأولى من الحملة.

وقال الدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائى، إن الفرق تتنقل بكل الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، وأوضح أن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز ومن منزل إلى منزل، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين.

قال الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحي، إنه تم تنفيذ خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال ، وأشار الدكتور محمد قابيل المشرف المركزى للحملة الي تواجد فريق من المشرفين بوزارة الصحة يعمل جنب الي جنب مع فريق المحافظة لتذليل اي عقبات والوصول إلى تطعيم كل طفل على أرض المحافظة .وأكد أن التطعيم مجانا ، وبدون أي مقابل، فيما اشار فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة،إلى أنه يتم الإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة باستخدام مكبرات الصوت والسيارات.



