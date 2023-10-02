تعرف على فرص العمل بديوان عام محافظة سوهاج.. الشروط والتخصصات المطلوبة

سوهاج محمود مقبول

أعلن الديوان العام لمحافظة سوهاج عن عددا من الوظائف الشاغرة للعمل بنظام السركى بأجر يومى 90 جنيها، 10 تخصصات مختلفة من بينها أخصائى نظم ومعلومات وأخصائى مطور تطبيقات نظم معلومات جغرافية ومهندس شبكا ت طبقا لشروط محددة.

و"اليوم السابع" يقد للقارئ أهم المعلومات حول المسميات الوظيفية المطلوبة، وكذلك المؤهلات المطلوبة والشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى المستندات المطلوبة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 - المسمى الوظيفي: أخصائي نظم معلومات جغرافية (GIS) Analyst, GIS Specialist) المؤهل : ( هندسة ) مع خبرة عملية فى نظم المعلومات الجغرافية وفي حالة عدم اكتمال العدد المطلوب يستعان بخريجي الآداب - قسم الجغرافيا.

2 - المسمى الوظيفي : أخصائى مطور تطبيقات نظم معلومات جغرافية (GIS Devolper المؤهل : ( هندسة ( مع خبرة في مجال برمجة التطبيقات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية وفي حالة عدم اكتمال العدد المطلوب يستعان بخريجي الآداب - قسم الجغرافيا.

3 - المسمى الوظيفي : مهندس شبكات ودعم فنى (System Administrator)المؤهل : ( هندسة اتصالات مع إجادة التعامل مع نظم الشبكات وتطبيقاتها.

و ذلك طبقا للشروط التالية .

1 - أن يكون من أبناء محافظة سوهاج ومقيم اقامة دائمة بنطاق مركز ومدينة سوهاج .

2 - ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه

اعتباره في حالة وقوع الاختيار عليه

3 - ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد .

4 - ألا يزيد سن المتقدم عن ( ٣٥ ) عاما.

5 - تكون مدة الإعلان خمسة أيام اعتبارا من الأحد ۱ /۲۰۲۳/۱۰ حتى الخميس ٥ / ١٠ /٢٠٢٣

6 - يكون التقديم في مواعيد العمل الرسمية من الساعة ۱۱ صباحا حتى الساعة ۲ ظهرا بمقر إدارة التعيينات بالديوان الدور الرابع

المستندات المطلوبة :-

1 - صورة من المؤهل الدراسي

2 - صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

3 - صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

4 - سيتم إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين بمعرفة المختصين