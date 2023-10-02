تعرف على استعدادات شركة مياه الفيوم لموسم الشتاء

الفيوم ــ رباب الجالي

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة اتخذت مجموعة من الإجراءات ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء والتقلبات الجوية.



وأوضح عبد الجليل، أن الشركة تقوم بأعمال تطهير لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار وصيانة وتجهيز عدد 50 سيارة متخصصة فى مجال شفط وكسح المياه عبارة عن 20 سيارة فنطاس كسح بسعة 4 و6 أمتار مكعب و6 سيارات نافوري ضغط عالي و8 سيارات نافوري مدمج و4 سيارات نافوري نقالي و5 سيارات فاكيوم و2 سيارة كباش وسيارة مجهزة للتعامل مع السيول و2 بدالة كسح علاوة على توافر 7 سيارات مياه شرب يتم تعبئتها لتغذية المناطق التى قد تتأثر بانقطاع المياه نتيجة الطقس السيئ.

وأكد النجار على رفع درجة التأهب بإدارة الخط الساخن 125 وإدارة متابعة الشكاوي وجميع قطاعات الشركة وتشكيل غرفة طوارئ بالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان المحافظة، لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.





