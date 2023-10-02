ترامب يمثل أمام محكمة نيويورك اليوم.. وأسوشيتدبرس: ممتلكاته القيمة فى خطر

كتبت ريم عبد الحميد

وصفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الظهور المتوقع اليوم، الاثنين، لدونالد ترامب، أمام قاعة المحكمة فى نيويورك فى قضية اتهامه بالاحتيال، بالخطوة النادرة والتطوعية من قبل الرئيس الأمريكى السابق.

وقالت الوكالة إنه فى ظل الخطر الذى يحدث ببعض ممتلكاته الأكثر أهمية فى إمبراطورتيه العقارية، فإن ترامب قال إنه سيقوم برحلة تطوعية نادرة إلى المحكمة مع بدء محاكمته اليوم الاثنين فى القضية، والتي أسفرت حتى الآن عن حكم قاضى بأن الرئيس السابق ارتكب الاحتيال فى تعاملاته المالية.

وقال ترامب فى منشور على منصته تروث سوشيال إنه سيكون فى قاعة المحكمة من أجل القتال من أجل اسمه وسمعته.

وهاجم ترامب فى منشورة مدعية عام نيويورك لاتيشيا جيمس التى قامت بمقاضاته، والقاضى أرثر أنجورون الذى يترأس محاكمة بدون هيئة محلفين، وأصدر حكم الاحتيال الأسبوع الماضى.

وكانت محكمة استئناف بولاية نيويورك قد رفضت يوم الجمعة الماضى مساعى ترامب لتأجيل المحاكمة ميدانية فى الدعوى القضائية، مما سمح بمضى إجراءات المحاكمة بعد أيام من حكم قاضى بأن الرئيس السابق ارتكب الاحتيال لسنوات، وجرده من بعض شركاته كعقاب.

وربما يضطر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى بيع ممتلكاته الأيقونية، بعد أن حكم قاضى فى نيويورك بأنه ارتكب الاحتيال لسنوات فى الولاية التى احتضنت إمبراطوريته العقارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى".

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وفى المحاكمة المدنية التى ستبدأ الاثنين، سيعود محامو ترامب إلى المحكمة لبدء محاكمة لتحديد مقدار العقوبة التى ستقع عليه هو وشركاته نتيجة للاحتيال. وتسعى مدعية عام ولاية نيويورك لايتشيا جيمس إلى الحصول على تعويض عن الضرر قيمته 250 مليون دولار. ومن الشهود المحتملين ترامب نفسه وأبناؤه ومساعدون سابقون له فى عمله التجارى.

وتقول صحيفة "يو إس إيه توداى" إن ما يقف على المحك فى تلك القضية هو أن ترامب قد يغلق أو يفكك مؤسسته التجارية التى تحمل اسم منظمة ترامب، ويبيع بعض الممتلكات الشهيرة، إذا كان سيدفع الملايين.