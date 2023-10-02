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تخفيضات تصل لـ30%.. 5 معارض لـ"أهلا مدارس" فى الجيزة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:00 ص
تخفيضات تصل لـ30%.. 5 معارض لـ"أهلا مدارس" فى الجيزة معرض أهلا مدارس
كتبت – مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة إقامة 5 معارض لـ"أهلا مدارس" في مناطق ذات كثافات سكانية، تتيح احتياجات المواطنين يومياً من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وتقام معارض "أهلا مدارس" في محافظة الجيزة، في الأماكن التالية:
 
-منطقة أرض المطاحن بشارع فيصل.
-نهاية شارع مستشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية.
-شارع المطار بحي إمبابة.
-شارع عمرو بن العاص بمدينة البدرشين.
-معرض "أهلا مدارس" بمدينة حدائق أكتوبر.
 
وتتيح المعارض كل الأدوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والملابس والكتب الخارجية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بجانب السلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز وزيت الطعام والمكرونة واللحوم والدواجن.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
 
ووجه "راشد"، مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تموينى لمتابعة سير عمل المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.
 
 
 

معارض اهلا مدارس

اهلا مدارس

معارض اهلا مدارس في الجيزة

الجيزة

محافظة الجيزة



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