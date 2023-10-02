تحرير 1235 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

القليوبية – إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة ل مرور القليوبية ، بقيادة العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1235 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1235 مخالفة مرورية، بينها 630 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و500 مخالفات متنوعة، وضبط 9 سائقين بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و84 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4200 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1850 جنيها مصالحات.