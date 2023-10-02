اليوم السابع
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لاستقبال عدد أكبر من الأطفال ..

تجهيز جناح جديد بوحدة الحضانات بمستشفى السويس العام

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:26 ص
تجهيز جناح جديد بوحدة الحضانات بمستشفى السويس العام مستشفي السويس العام
السويس – السيد فلاح

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أعلنت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن الانتهاء من تجهيز جناح جديد بوحدة الحضانات بمستشفى السويس العام، يستوعب 6 حضانات تم زيادتهم  للحضانات الموجودة مسبقًا، وحضانتين للطوارئ لاستيعاب عدد أكبر من الحالات بالقسم الجديد، إضافة إلى تطوير القسم الداخلي للأطفال، كما تم توصيل شبكة الغازات وتوفير 15 جهاز  فلوميتر الأكسجين و15 جهاز تشفيط وكابلات 8 مونيتو،  وذلك بالجهود الذاتية.

أضافت وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه قد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة وتوسعة القسم الداخلي والقسم الجديد، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المبتسرين، ليرتفع العدد إلي 32، بدلاً من 24 بالقسم القديم.

وتابعت الدكتورة أمل رشدي، أنه سوف يتم افتتاح القسم قريبًا لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للأطفال، موجهة الشكر للدكتور محمد عبد الواهب، مدير مستشفى السويس العام ولفريق المستشفى كاملا من أطباء وتمريض وإداريين لجهودهم وعملهم بهذا التطوير الذي تم بالجهود الذاتية والتبرعات.

 

مستشفي السويس العام (1)
مستشفي السويس العام (1)

 

مستشفي السويس العام (2)
مستشفي السويس العام (2)

 

مستشفي السويس العام (3)
مستشفي السويس العام (3)

 


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