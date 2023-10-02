تجمعات حاشدة للاحتفال بانتصارات أكتوبر فى سوهاج ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

سوهاج محمود مقبول

شهدت ميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج اليوم ، تنظيم وقفة ومسيرة حاشدة من كل مراكز وقرى المحافظة ، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات من أبناء سوهاج، أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

قال عامر أبوزيد مواطن من محافظة سوهاج، اليوم نحتف باليوبل الذهبى لإنتصارات حرب أكتوبر وخلال هذا الإحتفال نعلن ونطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات العملاقة الفريدة التي شهدها الصعيد بوجها عام وسوهاج على وجه الخصوص فالصعيد بوجها عام يميل إلى الاستقرار للأن الصعيد وجد من يحنو عليه بعد عقود طويلة من النسيان والتهميش نحن هنا بمحافظة سوهاج حدثت لدينا في عهد الرئيس 6 محاور على النيل لأول مرة في تاريخ المحافظة، وأصبح لدينا مشروع القرن حياة كريمة حيث إستفادت محافظة سوهاج من إستثمارات قدرت بحوالي 54 مليار جنيه، وتم تطوير 7 مراكز بمختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحى ومدارس ومراكز شباب وغيرها من المشروعات.

وأشار عامر إلى أنه تم تبطين أكثر من 500 كيلو متر من الترع من أجل تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين وتوفير المياه المزارعين تم بناء وإعادة تأهيل العديد من المنازل للمواطنين من خلال سكن الكريم والذى صان كرامة المواطن بالصعيد من خلال إختراق القرى الأكثر إحتياجا بالإضافة إلى تطوير المستشفيات والواحدات الصحة ونقاط الإسعاف ونقاط الشرطة وإنشاء وتمهيد العديد من الطرق وإحلال وتجديد اللعديد من محطات ومحولات وأعمدة الكهرباء على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار عامر أن هناك مبادرات أخرى غير مبادرة حياة كريمة وهى مبادرة 100 مليون صحة تلك المبادرة التي أستهدفت صحة المواطن المصرى بوجها عام والمواطن السوهاجى بشكلا خاص وتم علاج أعداد كبيرة من المواطنين وتم القضاء على فيرس سى بالمحافظة وهناك مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة بالإضافة إلى الحملة الحالية 100 يوم صحة والتي مازالت فاعلياتها مستمرة حتى الآن بكل قرى المحافظة.

من أجل هذا كله أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، من أجل الاستقرار وإستكمال مسيرة التنمية التي أنطلقت على أرض مصر.