تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بالوراق 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة أعمدة الإنارة بمنطقة الوراق، وتقطيعها وبيعها لتجار الخردة.

اعترف المتهمان بسرقة أعمدة الإنارة ، عقب ضبطهما بمنطقة الوراق، بتقطيعها وبيعها لتجار الخردة، وأضافا أنهما يقطعان الأعمدة من أعلى الكباري وبالطرق العامة، بواسطة منشار، ويتصرفان فيها بالبيع لـ 4 أشخاص أرشدوا عن هويتهم.

بضبط المتهمين الأربعة، اعترفوا بشراء أعمدة الإنارة رغم علمهم بسرقتها، حيث يتحصلون عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، بالإضافة إلى شراء مهمات الطرق المسروقة من المتهمين، وأرشدوا عن المسروقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه .

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم).. وبحوزتهما (3 صفيحة منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع فى سرقة أحد أعمدة الإنارة.. وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمان المشار إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.