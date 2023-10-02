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برلمانيون يشاركون باحتفالية ميدان الجلاء لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:05 م
برلمانيون يشاركون باحتفالية ميدان الجلاء لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح
كتب ــ محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز وخالد كامل

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حرص عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على المشاركة فى الاحتفالية المنعقدة الآن بميدان الجلاء بالجيزة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء فى مقدمة النواب المشاركين فى الحضور النائب محمد الحسينى والنائب عادل ناصر والنائب علاء ناجى عبد الرحيم والنائبة نشوى الشريف والنائب محمود توشكى والنائب على سماح وآخرين.

فيما يقدم فريق من الفنون الشعبية عددا من الأغانى الوطنية وسط تفاعل آلاف الجماهير المشاركين فى الاحتفالية.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح.

ويشارك فى الفعالية الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصورا للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.
 
 

 

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احتشاد المواطنين للاحتفال بنصر أكتوبر
احتشاد المواطنين للاحتفال بنصر أكتوبر

 

أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة يناشدون الرئيس السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة
أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة يناشدون الرئيس السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة

 

المحتفلون يرفعون صورة الرئيس السيسي
المحتفلون يرفعون صورة الرئيس السيسي

 

المواطنون يطالبون الرئيس السيسي بالترشح فى انتخابات الرئاسة
المواطنون يطالبون الرئيس السيسي بالترشح فى انتخابات الرئاسة

 

مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (1)
مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (1)

 

مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (2)
مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (2)

 

مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (3)
مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (3)

 

مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (4)
مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (4)

 

مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (5)
مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (5)

 

مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (6)
مسيرات الاحتفال بنصر أكتوبر (6)

 

مسيرة بالآلاف
مسيرة بالآلاف

 

مطالبة الرئيس السيسي بالترشح
مطالبة الرئيس السيسي بالترشح

 

مناشدة الرئيس السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة
مناشدة الرئيس السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة

 

مواطنون يحتفلون بانتصارات أكتوبر
مواطنون يحتفلون بانتصارات أكتوبر

 

مواطنون يرفعون علم مصر فى ذكرى انتصارات أكتوبر
مواطنون يرفعون علم مصر فى ذكرى انتصارات أكتوبر
احتفلات الجلاء (1)
 

 

احتفلات الجلاء (2)
 

 

احتفلات الجلاء (3)
 

 

احتفلات الجلاء (4)
 

 

احتفلات الجلاء (5)
 

 

احتفلات الجلاء (6)
 

 

احتفلات الجلاء (7)
 

 

احتفلات الجلاء (8)
 

 

احتفلات الجلاء (9)
 

 

احتفلات الجلاء (10)
 

 

احتفلات الجلاء (11)
 

 

احتفلات الجلاء (12)
 

 

احتفلات الجلاء (13)
 

 

احتفلات الجلاء (14)
 

 

احتفلات الجلاء (15)
 

 

احتفلات الجلاء (16)
 

 

احتفلات الجلاء (17)
 

 

احتفلات الجلاء (18)
 

 

احتفلات الجلاء (19)
 

 

احتفلات الجلاء (20)
 

 

احتفلات الجلاء (21)
 

 

احتفلات الجلاء (22)
 

 

احتفلات الجلاء (23)
 

 

احتفلات الجلاء (24)
 

 

احتفلات الجلاء (25)
 

 

احتفلات الجلاء (26)
 

 

احتفلات الجلاء (27)
 

 

احتفلات الجلاء (28)
 

 

احتفلات الجلاء (29)
 

 

احتفلات الجلاء (30)
 

 

احتفلات الجلاء (31)
 

 

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احتفلات الجلاء (33) 
احتفلات الجلاء (34)
 

 

احتفلات الجلاء (35)
 

 

احتفلات الجلاء (36)
 

 

احتفلات الجلاء (37)
 

 

احتفلات الجلاء (38)
 

 

احتفلات الجلاء (39)
 

 


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مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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