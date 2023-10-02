انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

كتبت ــ أسماء نصار

تنطلق اليوم الإثنين، الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الأغنام والماعز " تحت رعاية الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

قالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، إن الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية تحت إشراف مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات، لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بكل أنحاء الجمهورية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة مديرية الأمن والمحليات و مديرية الأوقاف والمسؤولين عن الكنائس والعمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائى.