انخفاض صناعة الورق فى إسبانيا بنسبة 6.3% بسبب الجفاف وأسعار الطاقة

كتبت ـ فاطمة شوقى

تعيش إسبانيا وضعا مأساويا مع موجة الجفاف التي تمر بالبلاد، وانخفضت صناعة الورق فى البلاد بنسبة 6.3% بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة، بحسب التقرير السنوى الذى يصدره جمعية أصحاب العمل "أسبابيل".

وأشارت صحيفة الإسبانيول، إلى أنه ارتفاع أسعار الطاقة والجفاف أدى إلى وضع سيئ لمصانع الورق فى إسبانيا مع خفض الإنتاج 6.3%.

وأجبرت موجة الجفاف إسبانيا على استيراد 20 مليون طن من الحبوب لتلبية الطلب بعد تلف المحاصيل بسبب نقص المياه، وتظهر البيانات أن 14.6% من البلاد في حالة طوارئ بسبب نقص المياه و27.4% في حالة تأهب لأن المتوسط ​​العالمي لهطول الأمطار انخفض بنسبة 17.1% عن القيمة العادية لنفس الأشهر من الفترة بين عامي 1991 و2020.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية، إلى أن وزارة التحول البيئي والتحدي الديموجرافي (MITECO) ووزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية (MAPA) أمام مجلس الوزراء، أصدرت تقريرا أكد أن احتياطي المياه انخفض في الخزانات بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة ، ويبلغ حاليا 37%من السعة ، مع تراكم 20.734 هكتارا مكعبا ، بحيث تبلغ أحواض الوادى الكبير 19.1% .

على الرغم من أن منخفض دانا (المنخفض المعزول عند المستويات المرتفعة) الذي خلف أمطارًا غزيرة قبل أيام قليلة - بالإضافة إلى التسبب في دمار لا يحصى في أجزاء مختلفة من البلاد - قد ساعد في استعادة حجم معين من المخزون، إلا أنه "لا يكفي لحل المشكلة"، و"المشاكل" التي تعاني منها البلاد نتيجة لجفاف طويل الأمد، حسبما أشارت الوزارتان في التقرير.

ويشير التقرير إلى أن حقيقة أن إسبانيا في وضع أكثر ضعفًا مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، "تتطلب استجابة فعالة من السلطات التي يشكل الاستثمار العام جزءًا أساسيًا فيها"، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية، يضيف: وتتوقع "استثمار 11.839 مليون دولار لتشجيع تحلية المياه وإعادة استعمال المياه"، في إطار المخططات الهيدرولوجية 2022-2027.