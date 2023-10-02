انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 2/10/2023 إلى السبت 7 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:

الإثنين 2 أكتوبر والثلاثاء 3 أكتوبر 2023

-يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

-فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين 2 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 27، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26.

-بالنسبة لدرجات الحرارة غد الثلاثاء 3 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 25.

الأربعاء 4 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة بنبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء 4 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.

الخميس 5 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الخميس 5 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 20، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.

الجمعة 6 أكتوبر والسبت 7 أكتوبر 2023

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الجمعة 6 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26.

-بالنسبة لدرجات الحرارة يوم السبت 7 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26.