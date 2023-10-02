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انتظام الدراسة بالجيزة وإحالة مدير للتحقيق بسبب عدم جاهزية المدرسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:46 ص
انتظام الدراسة بالجيزة وإحالة مدير للتحقيق بسبب عدم جاهزية المدرسة انتظام العملية التعليمية بمدارس الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس في اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024.
 
وتفقد وكيل الوزارة يرافقه خالد عبد الحميد مدير عام إدارة الهرم التعليمية، مدارس كفرة نصار الابتدائية، وكفرة نصار الإعدادية، ومدرسة المعرفة الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم، كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بحضور محمد فايز عباس مدير عام الإدارة.
 
وخلال الزيارة، أكد سلومة على انتظام سير اليوم الدراسي بالكامل، والتزام كافة العاملين بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن المديرية والوزارة، كما اتخذ قرارا بإحالة مدير إحدى المدارس إلى التحقيق بسبب عدم جاهزية المدرسة.
 
وانطلقت الدراسة في مدارس محافظة الجيزة، أمس الأحد، حيث شهدت المدارس حضورا كبيرا لطلاب الصف الأول للمراحل رياض أطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك وفقا لمواعيد حضور الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، والذي وضعته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنظيم الحضور ومنع التكدس بالمدارس أول يوم حضور.
 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة توجيه مديري الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع مراعاة تواجد مشرف أو أكثر بكل دور حسب الكثافات الطلابية مع إعداد جدول أسبوعي بأسماء المشرفين القائمين على تنظيم تحرك الطلاب من وإلى الفصول الدراسية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم إلى جانب مراجعة دورية لكافة عناصر السلامة بالمدارس وطفايات الحريق ومصادر التهوية.
 
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (1)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (2)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (3)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (4)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (5)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (6)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (7)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (8)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة (9)
انتظام الدراسة داخل مدارس الجيزة

 


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