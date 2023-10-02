الهند تقترح منع الطيارين والمضيفات من استخدام العطور

كتبت: هناء أبو العز

بسبب مخاوف إقلاع الطيارين، وهم في حالة سكر، واستخدام أشياء لإخفاء الرائحة الظاهرة، سواء كان معجون أسنان أو غسول أو عطر، فقد اقترح مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند ، والذي يشرف بدوره على صناعة الطيران في البلاد، مؤخرًا تحديثًا للوائحه الداخلية المتعلقة باستهلاك الكحول،إلا أن الأمر لم يكتفى بالمشروبات الكحولية، ولكنه أيضًا اقترح منع استخدام العطور في اللائحة الجديدة.

وجاء في نصها: "لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم تناول أي دواء/تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم، جل الأسنان، العطر أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي ، حيث قد يؤدي هذا إلى نتيجة اختبار إيجابية للكحول.

ويضيف نص اللائحة: يجب على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذا الدواء استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران.

وفي حين أن العطور يمكن أن تحتوي على كميات ضئيلة من الكحول، فمن غير الواضح ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية كاذبة لاختبار الكحول.

وتمت المصادقة على متطلبات السلامة الجوية الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني في أغسطس 2015، والإضافة المقترحة معروضة للتعليق العام حتى 5 أكتوبر.

وفي عام 2018، حُكم على كاتسوتوشي جيتسوكاوا، طيار الخطوط الجوية اليابانية، بالسجن لمدة 10 أشهر بعد أن أظهر اختبار التنفس الذي تم إجراؤه بعد وقت قصير من الإقلاع أن مستوى الكحول في دمه كان تسعة أضعاف الحد القانوني.

وفي الولايات المتحدة، تم اصطحاب طيار من شركة دلتا يُدعى غابرييل لايل شرودر إلى خارج الطائرة قبل الإقلاع عندما اشتبه في أنه تحت تأثير الكحول.

وقال أحد ممثلي شركة الطيران لشبكة CNN في ذلك الوقت: إن سياسة الكحول الخاصة بشركة دلتا هي من بين السياسات الأكثر صرامة في الصناعة وليس لدينا أي تسامح مع الانتهاك.