اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النمسا: اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في كييف إشارة قوية للتضامن معها

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:07 م
النمسا: اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في كييف إشارة قوية للتضامن معها الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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بدأ وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم زيارة إلى أوكرانيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف في إطار اجتماع غير رسمي للمجلس. 


وأوضح شالينبرج - في تصريح اليوم الاثنين - أن الاجتماع يمثل "إشارة قوية للتضامن" مع أوكرانيا والتي تدافع عن نفسها ضد الحرب الروسية منذ فبراير 2022.


وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن عن الاجتماع قبل أسبوعين تقريبًا لكنه لم يحدد موعدًا محددًا لأسباب أمنية. 


يشار إلى أنه بصرف النظر عن المجالس التي انعقدت خلال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، فهذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مجلس وزراء الخارجية ليس في الاتحاد الأوروبي ولكن في دولة خارج الاتحاد.


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أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

روسيا وأوكرانيا

العملية العسكرية الروسية



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