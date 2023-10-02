المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

كشفت معاينة لحادث انقلاب ميكروباص التجمع ، أن حادث مرورى نتيجة لاصطدام ميكروباص ثم انقلابه أعلى الكوبرى الجديد للقادم من الدائرى اتجاه العادى نتيجة لاختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة من السائق، ونتج عنها وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين و تم نقلهم الى المستشفى.

وأضافت المعاينة، أن الميكروباص تهشم بالكامل وتم القبض على السائق ليتم التحقيق معه حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل وانتقل رجال النيابة الى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الحادث وتم التصريح بدفن جثث المتوفين ويتم الاستماع لأقوال المصابين وشهود العيان بمحيط الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 أشخاص و إصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .