المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

كشفت معاينة لحادث انقلاب ميكروباص التجمع ، أن حادث مرورى نتيجة لاصطدام ميكروباص ثم انقلابه أعلى الكوبرى الجديد للقادم من الدائرى اتجاه العادى نتيجة لاختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة من السائق، ونتج عنها وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين و تم نقلهم الى المستشفى.
وأضافت المعاينة، أن الميكروباص تهشم بالكامل وتم القبض على السائق ليتم التحقيق معه حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل وانتقل رجال النيابة الى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الحادث وتم التصريح بدفن جثث المتوفين ويتم الاستماع لأقوال المصابين وشهود العيان بمحيط الحادث.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 أشخاص و إصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من المحاذير لتجنب التخطى الخاطئ والتسابق علي الطرق الداخلية والمحاور الرابطة بين المحافظات، ولكى يتم الوقاية من الحوادث، توجد حالات لا يجوز فيها التخطى ومنها:
-إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى.
-إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى
-إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق
-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى
-فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور
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