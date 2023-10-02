المطربة هدى تشعل احتفالات المواطنين بترشح السيسي في البحيرة بالأغانى الوطنية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة احتشاد الآلاف من الأهالى للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وسط حالة من الابتهاج والسرور بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وبدأ الاحتفال بتقديم المطربة هدى باقة من الأغانى الوطنية والشعبية التى تفاعل معها الجمهور بشكل لافت للنظر.

وكان عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالبحيرة قد أطلقوا مسيرات كبرى طافت الشوارع والميادين لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لرئاسة لفترة قادمة لاستكمال الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

ورفع الالاف أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" إضافة الى إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.