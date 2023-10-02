اليوم السابع
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المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:28 ص
المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69995) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(19902) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(602) مخالفة السير بدون تراخيص.

(13) مخالفة موقف عشوائى.

(1238) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

(12) مخالفة دراجات نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.


الأجهزة الأمنية

حملات مرورية

تحرير مخالفات

لوائح المرور



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